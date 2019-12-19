ماذا أضافت رحلة المنصوري الفضائية إلى اللغة العربية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حفلت الرحلة التاريخية التي قام بها هزاع المنصوري في سبتمبر عام 2019 إلى محطة الفضاء الدولية كأول رائد فضاء إماراتي وعربي، والزائر رقم 293 الذي تستقبله المحطة، بالعديد من الرسائل الملهمة.

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