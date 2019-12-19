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جموع المصلين تشيع الشهيد عمر البارقي
متابعات الخليج 365 - واس
أدت جموع المصلين بجامع عمر بن الخطاب بالمنيظر بمحافظة بارق عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب العريف عمر بن عبدالله علي نشبان البارقي أحد أفراد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بجازان .
وتقدم محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي جموع المصلين الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين- حفظهما الله – وتعازي سمو وزير الداخليه وسمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
من جانبهم عبر أفراد أسرة شهيد الواجب عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة ، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.
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