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2019-12-19 البنوك السعودية توضح طريقة التعامل مع الرسائل الاحتيالية متابعات الخليج 365 - الرياض أعادت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، التحذير من رسائل الاحتيال المشبوهة التي تطلب بيانات شخصية عن الحسابات المصرفية. Advertisements وقالت اللجنة في تغريدة لها : احذر رسائل الاحتيال المشبوهة والتي تطلب منك تحديث بياناتك البنكية بالاتصال برقم هاتف. ودعت البنوك السعودية مَن يتعرض لهذه الرسائل الاحتيالية إلى أن يسارع بالإبلاغ عنها بإعادة إرسال الرسالة النصية إلى الرقم الموحد لكافة شركات الاتصالات ٣٣٠٣٣٠. تابعنا على شارك الخبر







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