الشهري يناقش الشبكات الاجتماعية وعصر الجماهير في الحرس الملكي

2019-12-19

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الرياض

أقامت هيئة العمليات محاضرة بعنوان “الشبكات الاجتماعية وعصر الجماهير” ألقاها الدكتور فايز بن عبدالله الشهري عضو مجلس الشورى، وذلك بحضور نائب رئيس الحرس الملكي الفريق احمد بن صالح الحمدان وكبار قادة وضباط ومنسوبي الحرس.

وتحدث الشهري، في محاضرته عن الشبكات الاجتماعية وتحولات المجتمع وجماهير وسائل الإعلام مع تغير المنصات الإعلامية.

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كما تطرق المحاضر إلى تقسيمات الرأي العام الرقمي وجماهير التواصل الاجتماعي وكيف يمكن قراءة المشهد الإعلامي في العصر الرقمي، وفي نهاية المحاضرة كانت هناك مداخلات حاور المشاركون الضيف في قضايا التقنية والتربية والأمن الوطني، وفي ختام المحاضرة تم تكريم الدكتور الشهري.

الجدير بالذكر بأن الضيف المحاضر له تاريخ حافل بالعلم والإدارة والإبداع والعطاء والتميز وله العديد من الندوات والمؤتمرات، وعضوية مجالس ولجان، ومؤلفات وبحوث عديدة.

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