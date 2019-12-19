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وزير التعليم يصدر قرارات تكليف عدد من مديري التعليم

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2019-12-19

وزير التعليم يصدر قرارات تكليف عدد من مديري التعليم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارات تكليف عدد من مديري إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة.

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واشتمل قرار الوزير، على تكليف محمد الفريح مديرًا للتعليم بمنطقة القصيم، وتكليف محمد القضيبي مديرًا للتعليم بمحافظة القويعية، وتكليف خالد الحربي مديرًا للتعليم بمحافظة عنيزة، وتكليف عمر الغامدي مديرًا للتعليم بمحافظة النماص، وتكليف يوسف الملحم مديرًا للتعليم بمحافظة المجمعة، وتكليف سليمان الحسيني مديرًا للتعليم بمحافظة المذنب.

وقدم د. آل الشيخ شكره وتقديره لمديري التعليم الذين انتهت فترة تكليفهم، مشيدًا بما حققوه إلى جانب زملائهم وزميلاتهم للإسهام في خدمة التعليم.

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