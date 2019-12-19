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2019-12-19 النيابة العامة: الأحكام الصادرة بحق الحدث لا تسجل بصحيفة السوابق متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت النيابة العامة أن الأحكام الصادرة بحق الحدث لا تسجل في صحيفة السوابق أو الحالة الجنائية لدى الجهة المختصة بذلك نظاماً.

وأوضحت النيابة العامة أنه يكتفى بتسجيل هذه الأحكام في سجلّ مخصص لذلك لدى الدار مكان توقيف الحدث. تابعنا على شارك الخبر







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