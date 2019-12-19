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2019-12-19 أسماء المرشحين لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي في كافة الفئات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة التعليم عن أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للدورة (22) بجميع فئاتها.

وباركت الوزارة للمرشحين والمرشحات، وفريق العمل المكلف بمهمة التنسيق والمتابعة على الجهود المبذولة والنتائج المتميزة بعد انتهاء المرحلة الثانية المركزية من مراحل تحكيم المشاركات على مستوى المملكة، متمنيةً لهم التوفيق بالمراحل المقبلة من الجائزة، والحصول على مستويات متقدمة.

وفيما يلي أسماء المرشحين والمرشحات:

أولاً: فئة الطالب المتميز Advertisements

ثانياً: فئة المعلم المتميز

ثالثاً: فئة المعلم الخليجي فائق التميز

رابعاً: فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة تابعنا على شارك الخبر







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