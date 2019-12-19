شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جندي تابع للإمارات يمزق القران في أحد مساجد عدن ..وبعد القبض عليه كانت مفاجأة صادمة ”صورة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حادثة غريبة حدثت مساء امس الأربعاء في مديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن وتحديدا بـ جامع أبان بن عثمان بن عفان.

حيث قبض مواطنون من رواد الجامع على شخص في حمامات الجامع وفي أيديه مصحف ‘ يقوم بوضعه في آماكن الخلاء بالجامع.

قد يهمك ايضاً:

شاهد.. جندي تابع للإمارات يمزق القران في أحد مساجد عدن ..وبعد القبض عليه كانت مفاجأة صادمة ”صورة”

أردوغان: انتهى النظام العالمي الذي يترك مصير المسلمين في يد الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن

اليمن : جماعة الحوثي تعرض الانسحاب الكامل من الحديدة مقابل هذا الشرط الوحيد..!



حليمة بولند تستعرض ثراءها الفاحش من جديد.. لن تصدق كم يبلغ ثمن ساعتها..!!(فيديو) يصدم الجميع

نهاية مأساوية لعروسة يمنية في محافظة تعز.. وهذا ما فعله بها أبيها حتى ماتت من الألم والقهر



ورد الآن .. قوات الشرعية تقصف قاعدة إماراتية ومقتل ضباط إماراتيين وأنباء عن مصرع الرجل الأول للإمارات

مفاجأة مزلزلة.. لن تصدق ماذا قال مستشار الأمير المعزول محمد بن نايف عن بن سلمان بسبب القمة الإسلامية بين أردوغان ومهاتير محمد

”انفراد” محمد العرب يحصل على فضائح الحوثيين في صعدة ومن ابرز القيادات الحوثية فينشرها وتحصل على ترندات.. شاهد (الفيديو)

ظهور مثير لمذيعة الجزيرة علا الفارس خلال احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر.. شاهد ماذا صنعت؟

فوز العتيبي : بنات السعودية يعشقون الرجل الديوث وأكره البدوي .. وهكذا جاءها الرد السريع! (فيديو)

Advertisements

امرأة سعودية.. خالها.. هو أبوها!.. وعندما عرف زوجها قصتها، كانت نهايتها صادمة!

بكل جرأة.. داعية إسلامي كبير يتحدث عن العلاقة الحميمية بين والده ووالدته ويكشف: أمي كانت تتذوق بول أبي (فيديو صــادم)



دراسة بريطانية تفجر مفاجأة: البنات السعوديات في المرتبة الثالثة عالميًا في الدلال والجمال .. شاهد من هن في المرتبة الأولى والثانيةِ!

رسالة موجعة من حفيد مفتي السعودية لأمير سعودي تهز المملكة



صبي في الثامنة يتزوج امرأة « ستينية متزوجة» في جنوب إفريقيا.. وعند ليلة الدخلة كانت الصدمة!

صادم.. فتاة مراهقة تلقي بشاب ارضاً في شارع عام وتخلع ملابسة وتغتصبة أمام المارة ! (شاهد)



شاهد.. والد المتهم بقتل اللواء ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ يخرج عن صمته لأول مر ويشعل السعودية بهذا التصريح الصـادم!..ماذا قال؟؟!

من جديد .. مجتهد يفتح الملف ويفجر مفاجأة مزلزلة بشأن مقتل اللواء “الفغم” .. من هو الذي قُتل بجانبة وهذا كان هو المستهدف الفعلي للعملية (لن تصدق)

وقال مواطنون آخرون بأن فعلته هذه تعتبر للمرة الرابعة والتي يقوم بهَا في مساجد مختلفة .

وقالت اسرة شاب من جنود النخبة الشبوانية التابعة للإمارات أن من ضبط مساء الأربعاء وهو يقوم بتمزيق نسخ من القران الكريم بأحد مساجد كريتر أنه ابنها وانه مصاب بحالة نفسية.

وقالت الاسرة في توضيح لها ان ابنها من محافظة شبوة مصاب بحالة نفسية .

واضافت بالقول :” بخصوص ابننا الذي نشرت صورته ومقطع فيديو على انه قام بتقطيع نسخ من القران الكريم

نود التوضيح انه من شبوه واسمه محمد مهدي باحاج ويعاني من حالة نفسية منذ عام وقد كان حافظ للقران الكريم وأمام مسجد في القرية..والتحق بصفوف النخبة الشبوانية حتى فترة متاخرة قبل ان يحصل عنده حالة نفسية تسببت له بحاله من الجنان..لذلك نوجه دعوة للاخوة الذين يحتجزونه مراعاة مشاعره ومشاعر اهلة ويمكنهم عرضه على طبيب نفسي للتأكد من ذلك..