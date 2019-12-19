شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مأساوية لعروسة يمنية في محافظة تعز.. وهذا ما فعله بها أبوها حتى ماتت من الألم والقهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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نهاية مأساوية لعروسة يمنية في محافظة تعز.. وهذا ما فعله بها أبيها حتى ماتت من الألم والقهر



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a href="https://yemen-now.com/news5504007.html" target="_blank">ذكرت مصادر محلية، بأن فتاة "عشرينية"، أقدمت يوم الاثنين، على إلقاء نفسها في بئر بإحدى قرى عزلة الجمعة الواقعة شمال شرقي المخا، بمحافظة تعز، مفضلة الموت على الزواج بشاب لا تحمل أي مشاعر ناحيته.

وأفادت المصادر، بأن الشابة فتحية السعودي، قامت بإلقاء نفسها في إحدى الآبار بقرية المخيلة التابعة لعزلة الجمعة، للتخلص من الضغوط النفسية الكبيرة التي تعرضت لها.

وأشارت المصادر، بإن الفتاة لم تستطع مقاومة تلك الضغوط بعدما حاولت زوجة أبيها إجبارها على الزواج بذلك الشاب رغما عن إرادتها.

ولفتت المصادر الى أن الفتاة التي توفيت والدتها قبل خمسة عشر عاما، فضلت الموت على الزواج بذلك الشاب بإلقاء نفسها بإحدى آبار القرية، إذ ارتطم رأسها بأحجار البناء داخل البئر لتتوفى في الحال.

وتسلط هذه الحادثة الأليمة الضوء على واقع الفتاة في بعض المناطق الريفية، حيث تجبر على الزواج بشخص لمجرد أن الأسرة وافقت به أن يكون زوجا لابنتها حتى وإن كان ذلك يقف ضد رغبة الفتاة وقناعتها.