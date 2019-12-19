تقرير يكشف هوية قيادي إيراني في اليمن مسؤول عن هجوم أرامكو

أشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إلى ورود تقارير تعتمد على مصادر استخباراتية غربية تكشف اسم قيادي من “الحرس الثوري” الإيراني في اليمن يعد مسؤولا عن الهجوم على شركة “أرامكو” السعودية.

ولفتت الصحيفة أمس الأربعاء إلى تقرير نشره مؤخرا موقع Intelligence Online الفرنسي نقلا عن مصادر استخباراتية غربية، قال فيه أن الجنرال الإيراني، رضا شاهي، من أبناء مدينة شيراز، كان يقود الهجوم الذي نفذ منتصف سبتمبر الماضي بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة على معملين لشركة النفط السعودية العملاقة.

وأوضح التقرير أن شاهي، الذي وصفه بـ”سليماني صنعاء” يترأس وحدة من الحرس الثوري تضم نحو 400 مقاتل في اليمن، وهي معززة بخبراء من “حزب الله” وصلوا البلاد من لبنان.