تباين أسعار الاستقدام.. تراجع الهندية واستقرار الفيتنامية ‏وارتفاع البنجلاديشية

سجلت أسعار استقدام العمالة المنزلية خلال شهر نوفمبر الماضي ‏تباينًا ما بين الارتفاع والانخفاض عن شهر أكتوبر الماضي، إذ تراجعت كلفة استقدام ‏الهندية إلى 16 ألف ريال مقابل 18 ألف ريال، والفلبينية ‏‏13900 ريال مقابل 14 ألف ريال، والسيرلانكية 14 ألف ريال ‏مقابل 18500 ريال فيما استقرت الفيتنامية بـ18 ألف ريال، ‏وارتفعت البنجلاديشية إلى 9800 ريال مقابل 7 آلاف.‏‎

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وجاء ترتيب الجنسيات الأكثر قدوما للمملكة وفقًا لموقع “مساند”، إذ احتلت الفلبينية القائمة بنسبة 23%، والبنجلاديشية 22%، وحلت الأوغندية ثالثًا بنسبة 11%، ثم الهندية 10%، ‏والجنسيات الأخرى 34%، ‏‎فيما كانت المهن الأكثر استقداما هي العاملة المنزلية، تلاها سائق خاص ثم عامل منزلي.

ويتيح برنامج “مساند” الذي أطلق في عام 2014؛ لعملائه ‏البالغ عدهم نحو 1200 مكتب بنهاية أغسطس الماضي التعرف ‏على الحقوق والواجبات، ورفع التوعية بالعلاقة التعاقدية ‏للطرفين، إذ تقدر العمالة المنزلية العاملة داخل المملكة بنهاية ‏النصف الأول من العام الجاري بـ 3.1 مليون. ‏