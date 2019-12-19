إزالة تعديات على أراضٍ حكومية مساحتها 250 ألف متر بأبها

أزالت بلدية مدينة سلطان التابعة لأمانة منطقة عسير، تعديات على أراضٍ حكومية تقدر مساحتها بـ250 ألف متر مربع بالتعاون مع لجنة التعديات، وجهات حكومية أخرى. وأوضحت البلدية، اليوم الخميس، أن أعمال الإزالة تمت في مواقع متفرقة؛ حيث تركزت التعديات على إقامة مبان مخالفة وأحواش غير نظامية، مشيرةً إلى أن الإحداثيات التي تطال الأراضي الحكومية من قبل المعتدين، من أهم العوامل المعطلة للتنمية الشاملة بمنطقة عسير.

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