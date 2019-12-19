مصادر «عاجل»: شقيق قتيل طريق المطار بحائل يتقدم ببلاغ

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، عن تفاصيل العثور على مواطن أربعيني، متوفّى داخل سيارته بحائل. وأوضحت المصادر، أن «المواطن القتيل يعمل في مطار حائل، وأنه عندما لم يحضر إلى منزله في موعده المعتاد منذ البارحة، قام شقيقه بالبحث عنه بمقر عمله بالمطار لكن لم يجده».

وأشارت مصادر «عاجل»، إلى أن شقيق المواطن القتيل «تقدم ببلاغ، اليوم الخميس، عن فقدان شقيقه، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا».

وتلقّت عمليات الجهات الأمنية بحائل، ظهر اليوم الخميس بلاغًا عن الاشتباه بسيارة داخلها شخص يحتمل وفاته، على طريق المطار في مدينة حائل، والذي ثبت أنه الشخص المبلّغ عن فقدانه، ولم تتضح بعد أسباب وفاته.

وكانت مصادر قد أوضحت أنه تم العثور على جثمان المواطن داخل سيارته وبجواره مسدس.