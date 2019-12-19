غدًا.. آخر موعد لاستقبال أصحاب السيارات المتضررة من البَرَد بالبكيرية

حدّدت لجنة تقدير الأضرار في محافظة البكيرية، اليوم الخميس، وغدًا الجمعة، موعدًا نهائيًّا لأصحاب السيارات المتضررة جرّاء البَرَد من العام الماضي، والذين تخلّفوا عن الحضور في الأيام الماضية.
وأشارت إلى أنّ استقبال المتضررين سيبدأ من الساعة 3 عصرًا في المركز الحضاري بالمحافظة.
وكانت لجنة تقدير الأضرار قد استقبلت أصحاب السيارات المتضررة من الأمطار والبَرَد، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، على فترتين من الساعة ٩:٣٠ صباحًا حتى ١٢:٣٠ ظهرًا، ومن بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب في مركز الملك عبدالله الحضاري للاحتفالات بالمحافظة.
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