200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول بالطائف.. الأحد

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441/1440هـ الأحد القادم، فيما أنهت مدارس البنين والبنات جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وعملت الإدارة على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة، من أداء اختباراتهم على أكمل وجه، وفي أجواء ملائمة.

أكد ذلك المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، الذي أشار إلى جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول.

فيما جرى التأكيد لقادة وقائدات المدارس، أن يجري تشكيل لجان الملاحظة والرصد لكافة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات يوميًّا من خلال نظام «نور».

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وأشار اللهيبي إلى أنه سيتابع سيرَ الاختبارات مديرو ومديرات مكاتب التعليم والمشرفون التربويون، والمشرفات التربويات، وسيتابعونها أولًا بأول وفق خطة معدة، وسيرفعون تقارير يومية، ويعالجون ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

ودعا اللهيبي الطلاب والطالبات إلى الاستذكار الجيد واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وإلى التواصل مع الهاتف الإرشادي بإدارة التوجيه والإرشاد طوال أيام الاختبارات؛ لتهيئتهم نفسيًّا واجتماعيًّا وتربويًّا، وللإجابة على استفساراتهم واستفسارات أولياء أمورهم.

وأشاد بالتعاون والتكامل بين تعليم الطائف والجهات الأمنية بالمحافظة، بما يسهم في إنجاح الاختبارا،. متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات، ومشددًا على أهمية أن يتابع أولياء الأمور أبناءهم خلال هذه الفترة، وأن يعرفوا أوقات خروجهم من الاختبار ويتابعوا عودتهم إلى المنازل.