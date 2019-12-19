إيقاف «راقٍ» و«معالجة شعبية» تجاوزا الأنظمة بالبكيرية

علمت «عاجل» -من مصادرها، اليوم الخميس- أن الجهات المختصة أوقفت أحد الرقاة ومعالجة شعبية من مزاولة عملهما في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم، نتيجة تجاوزات ومخالفات ارتكباها.

وأوضحت المصادر، أنه في إطار جهود اللجنة الميدانية المكلفة بمتابعة الأشخاص الذين يزاولون الرقية والطب الشعبي، تم منع الراقي من مزاولة عمله وأخذ التعهد عليه، بسبب بعض التجاوزات، ومنها أخذ مبالغ مالية للرقية، إضافةً إلى بيع بعض الموادّ المقريّ بها.

كما أخذت اللجنة تعهّدًا على إحدى المعالجات الشعبية بعدم مزاولة عملها، بسبب تجاوزها الأنظمة، ومنها عدم حصولها على ترخيص رسميّ من وزارة الصحة، وأخذ مبالغ طائلة من المرضى.

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يذكر أن هناك لجنة ميدانية في كلّ منطقة ومحافظة بالمملكة لمتابعة الرقاة والطب الشعبيّ، مشكّلة من عدة جهات، تقوم بمتابعة وملاحظة عمل الرقاة والرقية والطبّ الشعبيّ، ورصد جميع المخالفات الشرعية والنظامية، من خلال حصر الرقاة والمعالجين بالطبّ الشعبيّ والأعشاب، ومن ثم الرفع بالتوصيات لإمارة كل منطقة للتوجيه بما يلزم.

وحذّرت وزارة الصحة -في وقت سابق- كلّ مَن يقوم بعمل أي نشاط طبي بديل دون رخصة، مؤكدةً أن المواطنين والمقيمين يمكنهم الحصول على معلومات الرخص للطبّ البديل والتكميليّ، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

كما دعت وزارة الصحة، الجميع، بالتبليغ عن طريق الاتصال على الرقم (937)، حيث سيتم التحقق من الشكوى، ثم رفعها لهيئة التحقيق والادعاء العامّ لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء الممارسين.