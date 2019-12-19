«تصفية»: إجازة أرض «جوهرة المطار» بالدمام بمساحة 10 ملايين متر مربع

أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) اليوم الخميس، عن إجازة كامل مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، التي بلغت مساحتها أكثر من 10.2 ملايين متر مربع.

جاء هذا بعد أن أعلنت اللجنة -مؤخرًا- عن صدور الأمر السامي الكريم بفرز وإجازة جزء من مساحة الأرض، والتوجيه بدراسة المساحة المتبقية، التي تمت إجازتها بالكامل هذا اليوم.

وقال الأمين العامّ للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر، إن مساهمة جوهرة المطار من المساهمات المتعثرة التي تجاوز عدد المساهمين فيها أكثر من 2،000 مساهم، برأس مال قارب النصف مليار ريال.

Advertisements

واضاف الدكتور الشويعر، أن (تصفية) تعمل الآن على حصر المساهمين تمهيدًا لاستكمال إجراءات التصفية واستعادة حقوق المساهمين فيها بأسرع وقت وأفضل عائد، وفقًا لآلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور الشويعر، إلى أن اللجنة تمكّنت -منذ إنشائها- من استعادة ما يقارب 8 مليارات ريال لأكثر من 35 ألف مساهم.

يذكر أن لجنة المساهمات العقارية (تصفية) تختص بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأسرع وقت وأفضل عائد.