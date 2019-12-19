السيسي: العلاقات المصرية-السعودية ركيزة استقرار للمنطقة العربية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن العلاقة المصرية السعودية تمثل ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة تطوير التعاون والتشاور مع المملكة.

جاء ذلك خلال تسلم الرئيس السيسي رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلمها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور عصام بن سعيد.

وذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له؛ أن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور عصام بن سعيد؛ سلم رسالة إلى الرئيس السيسي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدًا الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية؛ لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية، والتحديات المختلفة التي تواجهها.

كما أعرب الرئيس، في هذا الصدد، عن تطلع مصر إلى استمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البنَّاء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلًا عن تدعيم أواصر التضامن العربي.