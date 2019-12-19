أمير عسير يتوعد أصحاب الدعاوى الكيدية

توعّد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أصحاب الدعاوى الكيدية بإحالتهم إلى النيابة العامة، وفق النظام، وذلك خلال رعايته تكريم أكثر من 500 متقاعد من المدنيين والعسكريين في عسير. ووجّه الأمير تركي بن طلال، بتشكيل لجنة بالإمارة للاستفادة من خبراتهم، قائلا لهم: «خدمة دوت الخليج لا تعترف بمرحلة عمرية أو نهاية مهام وظيفية، فالوطن لكم وأنتم للوطن، والوفاء والولاء واجب علينا جميعا». وأشاد أمير منطقة عسير بالدور الرئيسي لمشايخ الشمل ومشايخ القبائل والنواب بين قبائلهم، كونهم الأقرب إلى مجتمهعم، ويعلمون احتياجاتهم ومطالبهم، ربما أكثر مما يدركه رئيس المركز أو المحافظ أو أمير المنطقة. كما التقى أمير عسير عددا من السجناء ممن انتهت محكومياتهم في السجن العام وأُطلق سراحهم، قائلا: «انتهت محكومياتكم وانتهى العقاب، ولن تسمح الدولة أن تُعاقبوا مرة أخرى من المجتمع، فالجميع يخطئ، ولكن العبرة هي الاستفادة من الخطأ، وأبواب الإمارة مفتوحة لمساعدتكم في حياتكم».



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