السعودية اليوم / فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي (رجال) على عدد من الرتب



الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي (رجال) على رتب (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر _التوظيف) على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 25 / 4 / 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 29 / 4 / 1441هـ ، على الرابط التالي www.jobs.sa.

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15:49ت م

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