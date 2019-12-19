السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الإسلامية



مكة المكرمة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الإسلامية مولي عبدالحكيم منيب والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية أفغانستان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية أفغانستان لموسم حج 1441هـ.

عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، مع وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من أفغانستان وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه رحب معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بوزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان، معربًا عن شكره وتقديره للحجاج الأفغان على إلتزامهم بالأنظمة والتعليمات أثناء أداء مناسك الحج.

بدوره قدم وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية

// انتهى //

15:47ت م

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مكة المكرمة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الإسلامية مولي عبدالحكيم منيب والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية أفغانستان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية أفغانستان لموسم حج 1441هـ.عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، مع وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من أفغانستان وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.من جانبه رحب معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بوزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان، معربًا عن شكره وتقديره للحجاج الأفغان على إلتزامهم بالأنظمة والتعليمات أثناء أداء مناسك الحج.بدوره قدم وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما يقدمونه من خدمات جليلة ومشاريع كبيرة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا حرصهم على التعاون مع الجهات المعنية بشؤون الحج في خدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //15:47ت م0149

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