السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يستقبل وفد المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء"



الباحة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم؛ وفد المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء" بمدينة أبها والتي مثلها أخصائي الشراكات والاتصال حسن آل مشاري, وأخصائي التمكين أحمد العتيبي, وذلك بمكتب معاليه بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة تسهيل قبول الطلاب الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، كما بحثت سبل التعاون بين فرع إخاء أبها والجامعة .

ونوه معالي مدير جامعة الباحة بالدور الكبير الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة, في خدمة أبنائها بشكل عام، وفئة الأيتام بشكل خاص.

من جانبه قدم الأخصائي حسن آل مشاري عرضًا عن ماتقدم المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام منوهاً بالرعاية والعناية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- للمؤسسات الاجتماعية في بلادنا عامة ومؤسسات رعاية الأيتام بوجه خاص.

وفي ختام اللقاء تسلم معالي مدير الجامعة مطبوعات المؤسسة مجموعة إخاء المعرفي.

//انتهى//

15:45ت م

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