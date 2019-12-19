السعودية اليوم / مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يصدر عدداً من القرارات والتوصيات في جلسته الرابعة



الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

وافق مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في جلسته (الرابعة) للعام الجامعي 1441هـ الذي عقد برئاسة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري ، وبحضور أمين عام مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح وأعضاء وعضوات المجلس ، على عدد من القرارات والتوصيات .

وفي مستهل الجلسة رفع معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير

و عقب ذلك استعرض أمين عام مجلس الجامعة الدكتور خالد بن محمد اليوسف الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ،وخرج المجلس بالموافقة على ابتعاث عدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا لمراحل الماجستير والدكتوراه في جامعات خارجية ، وتعيين عدد من حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس على وظيفة (أستاذ مساعد) ،والموافقة على منح وتأجيل إجازة تفرغ علمي بحثي وتفرغ علمي لدراسة لغة أجنبية بحثية ، والموافقة على ندب وتجديد ندب وإعارة عدد من أعضاء هيئة التدريس للعمل في بعض الجامعات والجهات الحكومية الأخرى ، والموافقة على نقل خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس للعمل في بعض الجامعات والجهات الحكومية الأخرى ، والموافقة على تنفيذ العقود المبرمة مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعة .

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، والموافقة على إعادة هيكلة وتطوير المعهد العالي للقضاء ، والموافقة على تعديل بعض الفقرات التنفيذية على لائحة الدراسة والاختبارات ، والموافقة على تعديل بعض الفقرات من لائحة تأديب الطلاب ، وعرض التقرير السنوي عن الجامعة للعام الجامعي 1439 / 1440هـ .

// انتهى //

15:34ت م

0144



الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسوافق مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في جلسته (الرابعة) للعام الجامعي 1441هـ الذي عقد برئاسة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري ، وبحضور أمين عام مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح وأعضاء وعضوات المجلس ، على عدد من القرارات والتوصيات .وفي مستهل الجلسة رفع معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع - حفظهما الله - على صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م ، داعياً الله تعالى أن تكون ميزانية خير ونماء في ظل قيادتنا الحكيمة ــ وفقهم الله ــ كما أشار معالي مدير الجامعة إلى ما خُصص في هذه الميزانية من نسبة كبيرة لقطاع التعليم بشكل عام مما يعكس اهتمام الدولة ــ حفظها الله ــ بهذا القطاع العام ودعمه وتطويره ، وما خصص لجامعة الإمام من ميزانية ، وأن هذه الميزانية سوف تغطي بإذن الله الكثير من مناشطها وبرامجها الأكاديمية والبحثية، سائلاً الله تعالى أن يبارك في هذه الميزانية وأن بجعلها ميزانية خير وعطاء .و عقب ذلك استعرض أمين عام مجلس الجامعة الدكتور خالد بن محمد اليوسف الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ،وخرج المجلس بالموافقة على ابتعاث عدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا لمراحل الماجستير والدكتوراه في جامعات خارجية ، وتعيين عدد من حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس على وظيفة (أستاذ مساعد) ،والموافقة على منح وتأجيل إجازة تفرغ علمي بحثي وتفرغ علمي لدراسة لغة أجنبية بحثية ، والموافقة على ندب وتجديد ندب وإعارة عدد من أعضاء هيئة التدريس للعمل في بعض الجامعات والجهات الحكومية الأخرى ، والموافقة على نقل خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس للعمل في بعض الجامعات والجهات الحكومية الأخرى ، والموافقة على تنفيذ العقود المبرمة مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعة .كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، والموافقة على إعادة هيكلة وتطوير المعهد العالي للقضاء ، والموافقة على تعديل بعض الفقرات التنفيذية على لائحة الدراسة والاختبارات ، والموافقة على تعديل بعض الفقرات من لائحة تأديب الطلاب ، وعرض التقرير السنوي عن الجامعة للعام الجامعي 1439 / 1440هـ .// انتهى //15:34ت م0144

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يصدر عدداً من القرارات والتوصيات في جلسته الرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.