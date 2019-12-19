السعودية اليوم / تعليم عسير يخصص أرقام هواتف للاستشارات التربوية خلال فترة الاختبارات



أبهـا 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

خصصت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أرقام هواتف لاستقبال اتصالات واستفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية.

وأوضح "تعليم عسير" أن وحدة الخدمات الإرشادية للبنين بأبها تتقلى الاتصالات عبر الرقم : 0172287550، فيما تتقلى وحدة الخدمات الإرشادية بخميس مشيط ( بنين ) الاتصالات عبر الرقم : 0172229433 ، أما وحدة الخدمات الإرشادية بأحد رفيدة ( بنين ) فتتقلى الاتصالات عبر الرقم: 0508887383 ، بينما تتلقى وحدة الخدمات الإرشادية للبنات بأبها استفسارات جميع مدارس البنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في المنطقة عبر الجوال : 0507344546 .

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها الوحدات ، بمشاركة نخبة من مشرفي ومشرفات الخدمات الإرشادية، والتوجيه والإرشاد ، لتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة، ولمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات وما يصاحبها من خوف وقلق وتوتر، وتقديم البرامج الوقائية والعلاجية الإرشادية التي تلامس احتياجات الطلاب والطالبات النفسية والتربوية خلال فترة الاختبارات ، وسيستمر استقبال الاستشارات حتى آخر أيام الاختبارات .

// انتهى //

15:29ت م

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