السعودية اليوم / إزالة إحداثات أراضٍ حكومية على أكثر من ١٠٠ ألف م٢ بأحد رفيدة



ظهران الجنوب 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

استعادت بلدية محافظة أحد رفيدة بتعاون ومساندة من المحافظة ولجنة التعديات والجهات الأمنية, إحداثات على مساحات من الأراضي الحكومية بمساحة تتجاوز ١٠٠ ألف متر مربع, وذلك في موقع الصوح شرق المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي، أن البلدية تعمل على إنهاء الإحداثات بشكل فوري للحد من انتشارها وتسببها في تعطيل تقديم الخِدْمات البلدية للمواطنين والاستفادة من تخصيصها للمرافق العامة, ومعاقبة صاحب الإحداث بما تنص عليه اللوائح والقوانين.

// انتهى //

15:19ت م

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