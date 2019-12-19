

تبوك 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني بمكتبه اليوم , المقدم مهندس نمر الحميدي العتيبي, رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة مقدم ,متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهته عبر المقدم العتيبي، عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلاً الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من العطاء.

// انتهى //

15:08ت م

0135





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بتبوك يقلّد المقدم العتيبي رتبته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.