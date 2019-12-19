السعودية اليوم / زيارة ميدانية ترصد مراحل صناعة " سجاد للمسجد النبوي "



المدينة المنورة 22 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 19 ديسمبر 2019م واس

زار المشرف العام على مكتب معالي الرئيس العام الوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي أحد مصانع السجاد الوطنية, وذلك لمناقشة المواضيع المتعلقة ببرامج مشروع صناعة وتأمين السجاد للمسجد النبوي.

وأوضح الأيوبي أنه تم للاطلاع على انتظام العمل في تصنيع السجاد للمسجد النبوي وفق المواصفات والشروط والجدول الزمني لها, ومراجعة التصاميم والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات، ورفع مستوى التنسيق لتوريد السجاد وفق المراحل المتفق عليها.

وأفاد أن الزيارة شهدت مناقشة عدة مقترحات منها العمل على ابتكار معدّه لفرد السجاد ولفه ورفعه في الحرمين الشريفين, ودراسة نوعية خاصة من السجاد أو المواد المشابهة لفرش المناطق المؤقتة قبيل الصلوات, وتكثيف عملية نزع الوبر في المرحلة النهائية حتى لا تضايق المصلين عند فرش السجاد الجديد, إضافة إلى زيادة خطوط الإنتاج وساعات العمل لتسليم مجموعات السجاد التي تسهل فرش المناطق ذات الأولوية في المسجد النبوي, إلى جانب مناقشة إقامة معرض في المسجد النبوي لإبراز جهود المملكة في صناعة وتأمين السجاد بالحرمين الشريفين, وتعزيز تجربة وضع الشرائح الإلكترونية في السجاد وتقويمها وتعميمها على كامل السجاد في الحرمين الشريفين.

// انتهى //

15:07ت م

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