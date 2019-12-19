السعودية اليوم/ بلدية الجبيل تسحب أكثر من 225 ألف متر مكعب من مياه الأمطار



الجبيل 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

قامت بلدية محافظة الجبيل بتصريف أكثر من 225,450 مترا مكعبا من مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها من يوم السبت الموافق 17 / 4 / 1441هـ وحتى أمس , وذلك عبر قنوات تصريف مياه الأمطار والمعدات والصهاريج من المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية نفذت خطتها التي وضعتها مسبقا لاستقبال موسم الأمطار و ذلك فور هطول الأمطار من يوم السبت الماضي وحتى أمس الأربعاء، حيث قامت الفرق الميدانية بتصريف المياه من عدة مواقع عبر قنوات تصريف مياه الأمطار والمعدات والصهاريج في الشوارع والأحياء المحافظة .

وبين المهندس نايف الدويش أنه تم تشغيل محطة تصريف مياه الأمطار، التي عملت بكامل طاقتها الاستيعابية، حيث تم تصريف أكثر من 225,450 مترا مكعبا من مياه الأمطار عبر المحطة والمعدات والصهاريج، وذلك حسب الخطة المعدة المسبقة للطوارئ في مثل هذه الحالات، فيما بلغت كمية مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة ما بين ( 60/59 ملم ) في هذه الفترة هي أكبر كمية أمطار هطلت على المنطقة الشرقية.

وقال الدويش أن البلدية استقبلت أكثر من 22 بلاغا تم التعامل معها بشكل فوري، كما أن البلدية ستقوم برش جميع المستنقعات الناتجة من الأمطار، وذلك لتفادي انتشار الحشرات، مبينا أن بلدية الجبيل في تواصل وتنسيق دائمين مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمعرفة أحوال الطقس، إضافة إلى وجود تنسيق مستمر مع جميع الجهات المختصة.

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15:06ت م

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