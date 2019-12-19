السعودية اليوم / برنامج توطين الوظائف بجدة .. إسهامات تعزيز فرص عمل المواطنين في القطاع الخاص



جدة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

يبذل البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة جهوداً نحو تأهيل الطاقات الوطنية كونها محور التنمية الرئيس ومرتكزها اقتصادياً واجتماعياً، فمن خلال إستراتيجيته مُكنت القوى البشرية من اكتساب المهارات والمعارف، والدفع بهم لسوق العمل بعد تأهيلهم، في رؤية تكاملية مع جهود الدولة للوصول بمعدلات البطالة إلى أقل النِسب بحلول العام 2030 .

ويهدف برنامج توطين الوظائف، الذي تكمن رسالته في تأهيل وتدريب المواطنين لشغل الوظائف وتحقيق طموحات الوطن، وتوفير السبل التي تضمن للأفراد الدخول والمنافسة على الوظائف، وصولاً إلى التنمية المستدامة لاقتصاد مزدهر، لتعزيز فرص المواطنين في الحصول على فرص عمل وزيـادة نسـب التوطـين في القطاع الخاص، ورفع المستوى المهارى للعاملين الحالين في القطاعات المختلفة من خلال توفير التدريب المستمر.

وشهدت محافطة جدة انطلاق الحملة الإعلامية للمرحلة الثانية لهذا العام للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف "توطين 2" وجائزة "نقدر" ، لتوطين الوظائف، مستهدفة في مضمونها الشباب وبأدوات عصرية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلانية المختلفة لتكون ذراعاً توعوياً يُسهم في تغير الصورة الذهنية للشباب تجاه مهنة البيع والمهن المختلفة ومتطلبات سوق العمل في ثلاثة عشر مجالاً .

وتتميز الحملة هذا العام بإطلاق فعاليات تنافسية إدراكاً بأهمية دور الشباب في بناء الوطن كما تقوم فكرة جائزة "نقدر" لتوطين الوظائف على مجموعة من المسابقات التفاعلية والتحفيزية لعدد من المسارات المهنية المختلفة وفق آلية تنظيمية ودليل إجراءات يشارك في تنفيذها لجان متخصصة ووفق معايير واضحة لقياس مؤشرات الفعالية والتأثير، من أبرزها التميز البيعي، إضافة لمسارات خُصّصت للمبادرات الاجتماعية والتعليم والإعلام وإسهاماته في توعية الشباب وتحفيزهم لسوق العمل ومتطلباته.

وتعد الرسائل الإعلامية والأهداف التوعوية، أحد أهم مخرجات جائزة "نقدر" لتوطين الوظائف وقيمة مضافة للجهات المشاركة من القطاع العام والخاص ومايصاحبها من فعاليات وأنشطة توعوية وتنموية متنوعة من أجل تحفيز الشباب وتوفير مساحة من التنافس .

وأنهى البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة الذي تحتضن جامعة جدة مقره ومنصته الإلكترونية، مرحلته الأولى بتقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة، الهادفة إلى توفير وتهيئة مختلف السبل التي تضمن لأبناء المحافظة تطوير مهاراتهم بما يمكنهم من المنافسة على الوظائف القائمة في منافذ البيع بقطاعات التجزئة.

كما حرصت الجامعة بالتعاون مع شركاء النجاح من فرع وزارة العمل، والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، على توفير جميع المستلزمات الخاصة بالبرنامج ، وتهيئة المقر الدائم للبرنامج في فرعها بحي الفيصلية وتجهيزه بالمواد والمستلزمات التدريبية.

ويضم البرنامج 13 قطاعًا في بيع التجزئة تشمل محال السيارات، والدراجات النارية، والحلويات، والأجهزة والمعدات الطبية، والنظارات، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال، والساعات، ومواد الإعمار والبناء، والأواني المنزلية، وقطع غيار السيارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والسجاد بجميع أنواعه.

وترتكز محاور خطة إعداد وتنفيذ البرنامج على خمسة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها تخطيط البرنامج، والاستقطاب للتدريب والاختيار، والتعاون مع الجهات وشركاء النجاح، والتدريب والتطوير، والتقويم والتحسين .

وبين معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، أن البرنامج يستهدف تدريب 5000 متدرب ومتدربة في مرحلته الأولى، من خلال توفير الجامعة مقرات للبنين والبنات بمقر الجامعة بالفيصلية حتى تتمكن جميع الفئات المستهدفة من الوصول إلى التسجيل وإجراء المقابلات الشخصية بطريقة سهلة، ويتم استقبال طلبات الباحثين عن العمل واحتياجات المؤسسات عبر المنصة الإلكترونية التي أعدت لهذا الشأن، والتوقيع مع المؤسسات المعنية بالتوظيف مع تحديد احتياج كل مؤسسة، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي يجري المقابلات الشخصية الأولية للباحثين عن العمل، وترشيحهم لعمل المقابلات مع المؤسسات المعنية بالتوظيف" .

وبين أن المؤسسات المعنية بالتوظيف تقوم خلال البرنامج التدريبي بإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين من قبل البرنامج ورفع بالأسماء التي يرغب في توظيفها إلى البرنامج التدريبي، وتحديد الفترة الزمنية للتدريب بالتنسيق مع المؤسسات الموظفة للمتدربين، حيث يتم توزيع المرشحين للعمل على الدورات المتخصصة بكل مجال، ويتم توقيع عقود العمل أثناء البدء في الدورة التدريبية ويبدأ المتدرب العمل بعد الانتهاء من الدورة التدريبية مباشرة.

من جانبه بين المدير التنفيذي لمركز توطين الوظائف بجامعة جدة الدكتور إياد الأحمدي أن عدد المسجلين في المنصة بلغ 6951 باحثاً عن العمل، منهم 1757 فتاة و 5194 شابا، يقابلهم 64 شركة تعمل في مختلف القطاعات المستهدف .

وأشار إلى أن المركز أعد 19 حقيبة تدريبية تعادل 400 ساعة تدريبية تتمثل في "الدورة العامة"، ويتم تقديم هذه الدورة لجميع الملتحقين بالبرنامج بهدف إكسابهم المهارات العامة التي يحتاجها البائع للعمل في المحلات التجارية، وتحتوي على 6 حقائب تدريبية بمجموع 16 ساعة تدريبية، و"الدورة المتخصصة"، التي تم إعداد 12 حقيبة متخصصة تمثل جميع القطاعات المستهدفة، حيث يلتحق المتدرب بالدورة المتخصصة في المجال الذي سيعمل به بما يعادل 32 ساعة تدريبية بهدف التعريف بخصائص ومميزات المنتجات .

بدوره أوضح مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن بن علي الزهراني، أن إسهامات الفرع تكمن في العمل مع لجنة التوطن بالمحافظة لوضع برامج وآليات لتوطين الوظائف بالمحافظة، ودعم تأهيل وتدريب الباحثين والباحثات عن عمل، بالتعاون مع جامعة جدة ضمن برامج معتمده ومؤهلة للعمل في المهن المستهدفة بالتوطين .

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15:05ت م

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