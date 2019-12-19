شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وإريتريا تستعرضان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح محمد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تطويرها، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أريتريا صقر بن سليمان القرشي.

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