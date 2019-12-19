شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تعلن عن ٧٥ وظيفة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر ٧٥ وظيفة شاغرة للسعوديين في أنحاء المملكة.

وأوضحت أن الفئات المستهدفة بالإعلان، خريجي درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب للوظائف الهندسية ووظائف الجيولوجيا والهيدرولوجيا والطبيب البيطري، وحملة الشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، و خريجو مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري.

وأكدت أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وتابعت: "جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.. "ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح".

وأوضحت أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من "مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية".