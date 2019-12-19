«انفوجراف».. «البيئة» تناقش اشتراطات «كشف التسربات»

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جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت في غرفة جدة حول "تأهيل المدققين لممارسة نشاط تدقيق وترشيد المياه (كشف التسربات)، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم سلسلة من ورش العمل في مختلف المناطق، وبهدف تقديم نبذة عن التنظيم الجديد لتأهيل المدققين لممارسة نشاط كشف التسربات.
وقدمت الوزارة، عرضاً حول اشتراطات ومتطلبات التصريح للشركات والمؤسسات، واشتراطات ومتطلبات التصريح للشركات والمؤسسات للموظفين، والتأهيل والتدريب لمهنة نشاط تدقيق المياه.
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