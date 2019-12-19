شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزيع مساعدات إيوائية في حجة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى توزيع 80 خيمة و 160 بساطا و 480 بطانية بمديرية حيران في محافظة حجّة اليمنية، استفاد منها 400 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم العون للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني في مختلف المجالات.
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