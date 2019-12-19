شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديان يحصدان جائزتين عربيتين في البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

حصد باحثان سعوديان بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على جائزتي الابتكار والبحث العلمي, من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث العلمي لعام 2019م، نظير ما قدماه من أبحاث وابتكارات في هذين المجالين.

وفاز الباحث في معهد بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن عبدالله عسيري، بجائزة الابتكار نظير اختراعه جهازا ضوضائيا رقميا عالي التردد، يهدف لإنتاج إشارات ضوضائية رقمية "شاوا" باستخدام خطوط كعب الإرسال الرقمية، التي تمتاز بالدقة والسرية والتردد العالي، وعدم تأثرها بالحرارة، بالإضافة إلى انخفاض تكفلتها الاقتصادية وسهولة تطبيقها.

فيما فاز بجائزة الباحثين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي المهندس علاء بن عبدالله بادخن، عن بحثه الخاص ببناء شبكة حوسبية طرفية لإنترنت الأشياء، تهدف إلى تمكين نقاط شبكية ذكية تستخدم تقنية الحوسبة الطرفية أو ما يعرف بتقنية الحوسبة الضبابية، ليتم تطبيقها في مجال معدات إنترنت الأشياء القابلة للتأقلم باستخدام التعليم الآلي والذكاء الاصطناعي على مستوى النقاط، حيث يهدف هذا المشروع إلى توحيد البنيان الشبكي لمعدات إنترنت الأشياء وتمكين هذه المعدات لمشاركة البيانات ومعالجتها تلقائياً بين النقاط الذكية.