شاهد.. أمطار صبيا الغزيرة والمدني يستنفر

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - جازان

هطلت، اليوم، أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت محافظة صبيا، ومدينة الظبية، وقرى العدايا والجمالة والحشيبرية وعدد من القرى التابعة لها.

ووثق المواطنون بالفيديو لحظات تساقط الأمطار والبرد وجريان الأودية والشعاب.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الداير بني مالك، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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