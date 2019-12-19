استعادة 100 ألف م٢ من الأراضي الحكومية بأحد رفيدة

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - أحد رفيدة

استعادت بلدية محافظة أحد رفيدة بتعاون ومساندة من المحافظة ولجنة التعديات والجهات الأمنية مساحات من الأراضي الحكومية بمساحة تتجاوز ١٠٠ ألف متر مربع بعد محاولة للسيطرة عليها من قِبل أحد المحدثين وذلك في موقع الصوح شرق المحافظة.

أوضح ذلك رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي، مضيفاً أن الإحداث عبارة عن غرف من الهناجر الحديدية وعقوم ترابية وجدران من الحجر بارتفاع نصف متر تقريباً وجدار من البلك، وتم غرس أشجار في موقع الأحداث وحفر بئر مياه عميق تم دفنه وإزالته وأقيمت بهدف إشغال الأراضي الحكومية وتحويلها لملكيات خاصة دون وجود مستمسكات شرعية.

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