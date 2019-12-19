شاهد: مقطع فيديو هند القحطاني في المطبخ يثير جدلا واسعا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الخميس بمقطع فيديو، لمشهورة سناب شات هند القحطاني، بعد ظهورها في المطبخ لإعداد وجبة.

وبدت مشهورة سناب شات القحطاني وهي ترتدي قفازات في يدها وتقطع البصل وتقول لمتابعيها “وحشتوني” بعد غياب يومين دون تصوير بسبب انشغالها في الامتحانات.

وقالت هند إنها ستجهز “مكرونة بالدجاج” ثم ظلت تتراقص على نغمات إحدى الأغاني.

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وحظيت “هند” على تفاعل واسع بين المتابعين بمجرد ظهورها فكتب أحد المعلقين: ‏‎عشان اختفت ورجعت وهي تطبخ طالعة ترند وش هالمهزلة؟

وأضاف آخر: ‏‎‎يلعن الاحتراف تقطع بصل وهي تناظر الكاميرا، وعبر ثالث عن استغرابه قائلا‎: ترند عشان تقطع بصل.

يُذكر أن هند القحطاني ظهرت في عدة مقاطع سابقة أثارت غضب مواطنيها، منها دعوتها الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات.