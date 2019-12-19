الكشف عن 3 نقاط اتفقت قطر والسعودية عليها لحل الأزمة الخليجية.. وإعلان مرتقب خلال أسابيع

كشفت وسائل إعلام كويتية، اليوم الخميس، عن إحراز تقدّم كبير بين الرياض والدوحة في ملف حل الأزمة الخليجية بين دول المقاطعة الأربعة وقطر.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، فإنه تم الاتفاق على ٣ نقاط حتى الآن في المفاوضات السعودية القطرية، أولها تهيئة أجواء جديدة تسودها فرصة التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن حضور المملكة العربية السعودية في كأس خليجي ٢٤ التي أقيمت في قطر كانت ضمن تهيئة جو عام للمصالحة.

وأوضحت مصادر للصحيفة، أن النقطة الثانية هي عدم المساس بالرموز والشخصيات المرموقة والسيادية في البلدين، لافتة إلى أن هذه النقطة تحديدا تتعلق بالصحافيين والمغردين المعروفين وأصحاب القرار والمؤثرين.

وأضافت: “الاتفاق الثالث يتعلق بعدم إطلاق تصريحات معادية من جانب المسؤولين والحكوميين والقياديين ضد نظرائهم في البلد الثاني”.

وشددت المصادر على أن هناك بعض النقاط الخلافية التي يتم تداولها على طاولة النقاش، مضيفا أن الأمر ليس سهلا حيث تتقدم المفاوضات خطوة وتتأخر خطوتين.

واختتمت أن لقاءات على مستويات عدة تجري بين البلدين حاليا، منها على المستوى الوزاري وبعضها يجري في عواصم أوروبية، وأن النقاش مستمر حول نقاط خلافية أخرى، والأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد إعلانا مباشرا أو غير مباشر عما جرى التوصل إليه وما بقي من أمور عالقة.