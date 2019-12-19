أوقفت شرطة منطقة الرياض، أفراد عصابة تخصصت في تهريب ونقل أموال العمالة المُخالفة إلى خارج المملكة بحيلة جديدة .
ووفقا لما نشرته ” عكاظ ” فقد أكدت مصادر أن العصابة ثبت تورطها في تهريب أموال العمالة المخالفة للخارج باستخدام طرق تهريب مبتكرة عبر تفريغ محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول ووضع الأموال داخلها بشكل يصعب اكتشافه .
وكشفت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط نحو 100 ألف ريال مخبأة داخل أجهزة الكمبيوتر بعد كمين محكم لضبط المتهم الرئيسي الذي قاد إلى الوصول إلى باقي المتورطين .
كانت هذه تفاصيل خبر هربوا أموال المخالفين بحيلة جديدة.. شرطة الرياض تضبط أفراد العصابة وهذا ما اسفر عنه التفتيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.