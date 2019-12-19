ينطلق اليوم لأول مرة في السعودية.. كل ما تريد معرفته عن ميدل بيست

لأول مرة في السعودية، ينطلق اليوم مهرجان الموسيقى العالمي (ميدل بيست)، ضِمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر، وبمشاركة نُخبة من الموسيقيين العرب والعالميين.

يُعد المهرجان أكبر وأضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط؛ إذ يوفر تجربة مستمرة للموسيقى والفن والثقافة، كما أنه يُظهر مواهب أفضل الفنانين العالميين جنبًا إلى جنب مع المواهب المحلية. إنها التجربة الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تمهيد الطريق لتجربة جديدة كاملة داخل المجتمع.

ما الذي ينتظر الجمهور؟

أكثر من 100 فنان DJ وموسيقى إلكترونية عالميين، سيتواجدون لإحياء أكبر حدث موسيقي في الشرق الأوسط؛ وذلك بعروض حية على خمسة مسارح ضخمة، بمشاركة أكبر نجوم الوطن العربي والخليج مثل: راشد الماجد، رابح صقر، وعمرو دياب، وماجد المهندس، ومحمد حماقي. وسيشتمل المهرجان على 18 عنوانًا عالميًّا، و28 عرضًا عالميًّا.

مهرجان ميدل بيست سيقدم أيضًا تجربة ثقافية فريدة ومختلفة في مركز المهرجان الديناميكي؛ حيث المطاعم الفاخرة وجلسات الاسترخاء المزينة بتصاميم عصرية وحديثة مناسبة لالتقاط الصور، وصنع أجمل الذكريات مع العائلة والأصدقاء.

مسارح المهرجان

يعتبر مسرح (بيج بيست) الذي يشمل العروض الرئيسية، أحد أبرز منصات المهرجان، وهو أكبر مسرح في المهرجان، ويستوعب أكثر من 45.000 شخص من عشاق الموسيقى والفن، وصُمم بواجهة تجمع بين أصالة الثقافة السعودية العريقة، وحداثة المسارح العالمية الرائدة.

ويضم المهرجان أيضًا مسرح (أندرجراوند بيست 1 و2) وهما مسرحان يستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين. ومن بين المسارح أيضًا مسرح (داون بيست)؛ لتوفير مساحة استرخاء بعيدة عن صخب الموسيقى والإيقاعات العالية؛ حيث يستضيف دي جي وموسيقيين بارزين وعددًا من المواهب المحلية.

وانطلاقًا من حرص القائمين على الحدث الكبير “ميدل بيست”، ودوره كمنصة تهدف إلى تمكين المواهب السعوديين وعرض مهاراتهم أمام الجمهور؛ فقد تم إنشاء مسرح (سعودي بيست) الذي يصفه المنظمون بأنه فخر المهرجان؛ فقد تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة. فيما توجّت الجهة المنظمة للمهرجان هذا الإنجاز الكبير بإنشائها مسرح (مدل تاون) كموقع مركزي في المهرجان، ويعمل كشريان يربط جميع المسارح ببعض، بالإضافة إلى وجود المطاعم والمحلات التجارية، وعروض فناني الشوارع، ومتحف فني مفتوح.

أوقات راحة للصلاة

حرَص القائمون على الحدث الضخم على توفير أماكن للصلاة؛ للراغبين في أداء الصلوات، كما سيتم منح أوقات راحة لأداء الصلوات في موعدها. وتجدر الإشارة إلى أن المهرجان لن يسمح بحضور مَن هم أقل من 16 عامًا.