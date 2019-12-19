الكشف عن صلاحيات التأشيرة المشتركة بين السعودية والإمارات

أكدت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، أن التأشيرة الموحدة بين السعودية والإمارات ضمن مبادرة “خلوة عزم”، تقتصر على تأشيرة الزيارة قصيرة المدى.

وأوضحت الأميرة هيفاء وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن الدول التي سمح لها بالتأشيرة الإلكترونية في السعودية تختلف عن تلك الدول التي سمحت لها دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الجانب الإماراتي يعمل حالياً على ربط المنصات والآلية الخاصة بالتأشيرة.

وأضافت أن إطلاق التأشيرة بشكل رسمي يحتاج لبعض الوقت لدراسة تفاصيل الموضوع من الناحية الفنية والتشريعية والتنظيمية.

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري قد صرّح في وقت سابق بشأن التنسيق بين البلدين لإصدار تأشيرة مشتركة، تُمكن أي زائر للإمارات من زيارة المملكة والعكس.