شاب يُوثّق تضحية والدته ونجاحها في صورة

نشر طبيب أسنان شاب، اليوم الأربعاء، صورة تجمعه بوالدته على حسابه الشخصي بـ “تويتر”، وذلك بمناسبة إنهاء والدته آخر اختبارٍ لها بالجامعة بتخصص إدارة الأعمال.

وعلّق الطبيب الشاب عبد الله العلاوي على الصورة، موضحاً أن والدته وتدعى “فضة” أوقفت دراستها قبل 26 عاماً بعد حصولها على شهادة الصف الأول الثانوي، حيث تفرّغت لتربيته وإخوته. وتأتي هذه اللفتة الآسرة، تكريماً لوالدته وتقديراً لتضحياتها من أجل تربية صغارها، وتهنئتها في نفس الوقت بالنجاح في الجامعة الذي جاء تكليلاً لجهودها طوال تلك السنوات، حيث كتب الطبيب الشاب: “مين قدّك يا فضة”.