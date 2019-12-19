النيابة العامة: إحالة «مخترق نظام الجامعة» إلى المحكمة

قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، اليوم الخميس، إن «تحقيقات الأجهزة المختصة في النيابة العامة كشفت عن قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية باختراق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية، واطّلاعه على بيانات خاصة، من بينها درجات الطلاب، وقيامه بتعديلها، مستغلًّا بعض بيانات شخصية إلكترونية».

وبيّن «الدسيماني» أن «النيابة العامة قامت بتحليل النمط الإجراميّ المقترف، وربطه ببعض مظاهر السلوك الآثم في قضايا مماثلة، استنادًا إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، للكشف عن كل المتورطين في القضية»، و«تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة المعنيّ إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بما يكفل ردعه وحماية النظم المعلوماتية».

وشددت النيابة العامة على «تحقيق الحماية الوطنية لكل النظم المعلوماتية، وتحذّر كل من تسوّل له نفسه المساس بهذه النظم أو محاولة اختراقها أو تعطيلها، وتؤكد أن العقاب الرادع سيكون مصيره».

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