«الأرصاد»: سحب رعدية ورياح متربة على الباحة ونجران

وجّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، ورياح متربة على منطقة نجران.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدن في مدى الرؤية، على منطقة الباحة، تشمل «مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها»، موضحة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنّب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

كما نبّهت هيئة الأرصاد، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل «مدينة نجران، ومحافظات ثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة». موضحة أنها تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، بخاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.