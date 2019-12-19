الصحة: لقاح الإنفلونزا متاح «دون موعد مسبق» بالمراكز الصحية

أكّدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، توافر لقاح الإنفلونزا بدون حجز موعد مسبق، وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أن لقاح الإنفلونزا يتوافر في المراكز الصحية بدون حجز موعد، وطالبت المواطنين بالتوجّه لأقرب مركز وأخذ اللقاح.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن لقاح الإنفلونزا يسهم في الوقاية من المرض بنسبة من 70– 90 بالمئة.
وأكدت وزارة الصحة -في وقت سابق- أن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من أمراض الشتاء، ونصحت بأخذه بشكل سنويّ.
كما طالبت وزارة الصحة بالاستعداد جيدًا لفصل الشتاء، بتناول المشروبات المفضلة، واتّخاذ الطرق الوقائية لحماية الأطفال من الإنفلونزا، مع الحرص على النظافة الشخصية، والاهتمام جيدًا بارتداء ملابس مناسبة لفصل الشتاء، بالإضافة إلى التوجّه لأقرب مركز صحي والحصول على لقاح الإنفلونزا.
وكانت الوزارة قد قدمت في منتصف نوفمبر الماضي، خدمة تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية للمستفيدين في منازلهم، عبر خدمة «تطعيم» التي شملت 15 مدينة ومحافظة.
تعتبر الإنفلونزا من الأمراض الفيروسية المعدية، تنتقل العدوى عن طريق انتشار الفيروس في الهواء أثناء السُّعال أو العطس، أو الاتصال مع إفرازات الأنف والبلعوم التي تنشر قطرات اللعاب الميكروسكوبية التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيروسات.
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