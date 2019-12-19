«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة اشتمل على أتربة مثارة.

وأوضحت أن تأثيراتها تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الـ8 من مساء اليوم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم- انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) وسماءً غائمة جزئيًّا على جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.