أمانة جدة تسلّم أول رخصة بناء بمخطط منارات الصفوة

سلّمت أمانة جدة، أول رخصة بناء في مشروع مخطط «منارات الصفوة»، والذي يوفر 1155 قطعة أرض مجانية للمستفيدين، تم حجزها بالكامل.

وأوضحت إمارة منطقة مكة -عبر حسابها بتويتر- أن أمانة جدة سلمت أول رخصة بناء في مشروع مخطط «منارات الصفوة» شمال طريق عسفان بجدة.

من جانبه، أوضحت أمانة جدة -عبر حسابها بتويتر- أنها أصدرت أول رخصة بناء بمخطط عسفان الواقع شمال مدينة جدة، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا على إنهاء إجراءات إصدار رخص الدعم السكني لباقي مشاريع وزارة الإسكان بمدينة جدة.

وكان برنامج «سكني» قد ذكر -في وقت سابق- أنه تم خلال شهر نوفمبر الماضي تسليم 12،642 قطعة أرض توزّعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيدًا لبدء بنائها. مشيرًا إلى أنه أسهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال منصة سكني الإلكترونية، التي تضم تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًّا، يمكّن المستفيد من تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونيًّا، بدءًا من التقديم حتى توقيع العقد.

وأوضح «سكني» أن التسليم شمل 2383 أرضًا للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 2079 أرضًا في منطقة القصيم، و1660 في منطقة نجران، و1611 مواطنًا تم تسليمهم في منطقة الرياض، و1362 مواطنًا تسلّم أرضه المجانية في المنطقة الشرقية، وفي منطقة المدينة المنورة تم تسليم 998 أرضًا.