أعلنت السفارة السعودية في اليابان، اليوم الخميس، سلامة المواطنين السعوديين، وذلك عقب وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر.
وذكرت السفارة –عبر حسابها بتويتر- أنها تتابع آثار الزلزال في محافظة «Aomori» الذي بلغت قوته 5.5 درجة ريختر، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد.
وأهابت السفارة بالمواطنين، التقيّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الأرقام التالية (09055833862 – 0335895242)، متمنية السلامة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية باليابان: سلامة رعايا المملكة بعد زلزال بقوة 5.5 ريختر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.