السفارة السعودية باليابان: سلامة رعايا المملكة بعد زلزال بقوة 5.5 ريختر

أعلنت السفارة السعودية في اليابان، اليوم الخميس، سلامة المواطنين السعوديين، وذلك عقب وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت السفارة –عبر حسابها بتويتر- أنها تتابع آثار الزلزال في محافظة «Aomori» الذي بلغت قوته 5.5 درجة ريختر، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد.

وأهابت السفارة بالمواطنين، التقيّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الأرقام التالية (09055833862 – 0335895242)، متمنية السلامة للجميع.