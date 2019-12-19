ضبطت الفرق المسائية بالإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات 36 مخالفة صحية وعدم التزام بالنظافة، وذلك خلال جولاتها الميدانية على البوفيهات ومحلات بيع الخضار والفواكه والمخابز والمطاعم والمنشآت الغذائية.
وأوضحت وكالة الخدمات، أنها كثّفت أعمالها بالجولات المسائية، من خلال تخصيص فرق رقابية لمتابعة الأنشطة الغذائية والتزامها بالاشتراطات الصحية.
وضبطت الفرق الرقابية قد ضبطت مخالفات، منها سوء الحفظ والتخزين وتدنّي مستوى أماكن التحضير، وإذابة المجمّدات بشكل غير صحي، مع استخدام أواني وأدوات غير صالحة لإعداد الأطعمة والوجبات، بالإضافة إلى منتجات يظهر عليها علامات التلف والفساد.
وبيّنت الوكالة أنها -من خلال البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية- كثّفت الجولات الرقابية الصباحية والمسائية، بهدف إخضاع الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك للرقابة المستمرة، ضمن جولات صباحية ومسائية لمراقبي الفروع البلدية والإدارات الإشرافية، ومتابعة أسواق النفع العامّ وإزالة المباسط العشوائية وتطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة على المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط 36 مخالفة لاشتراطات النظافة والصحة بأسواق الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.