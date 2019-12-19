«المرور»: استخدام الإشارات عند الانتقال من مسار إلى آخر «ضرورة»

جدد المرور السعودي تنبيهه إلى ضرورة استخدام الإشارات التنبيهية عند الانتقال بالمركبة من مسار إلى آخر على الطرق.

وأوضح المرور -عبر حسابه بتويتر- أن التزام قائد المركبة بحدود المسارات على الطريق، واستخدام الإشارات التنبيهية عند الانتقال من مسار إلى آخر، يساهم في سهولة الحركة المرورية.

وكان المرور ذكر، في وقت سابق، أن خدمة مبايعة المركبات عبر منصة (أبشر) التي تم تدشينها مؤخرًا؛ توفر الوقت، قائلًا: «سعيًا إلى توفير الوقت والجهد، خدمة مبايعة المركبات عبر منصة (أبشر) تمكِّنك من إنهاء إجراءات البيع والشراء دون الحاجة إلى مراجعة إدارة المرور».